HC Tallinna peatreener euromängude eel: oleme päris heas seisus

«Eurosarjas osalemine on väikeriikide jaoks ülimalt oluline. Ma ütleks isegi, et kõik Eesti pallimängude klubid areneksid kindlasti kui mängiks rohkem Euroopas. Aga loomulikult jääb siin palju finantside taha ning oleks suurepärane kui riik või omavalitsused sellistele projektidele taha tuleksid,» lausus HC Tallinna peatreener.

«Kaunase puhul on tegemist tüüpilise Leedu käsipallikoolkonna tiimiga ehk siis mängitakse jõuliselt ja agressiivselt, eriti just kaitses. Neil on peamiselt tagaliinis mitmeid väga häid pallureid. Aga palju tähtsam on ikka oma mäng toimima saada,» sõnas Lepp enne kohtumist Kauno Ažuolas-KTU-ga, kes Leedu liigat alustanud võidu ja kaotusega.