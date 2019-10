400 meetri tõkkejooksja: minu eesmärk on suurem kui lihtsalt maailmarekordi püstitamine

«Minu isiklik rekord on väga hea, aga see ei loe praegu midagi, sest mitu sportlast on maailmarekordile lähedale jõudnud. Minu eesmärk on suurem kui lihtsalt maailmarekordi püstitamine. Olen üritanud teha midagi erakordset,» lausus Katari tõkkejooksja rahvusvahelisele kergejõustikuliidule.