Manchester United noolib Norra poolkaitsjat

Kahe hooaja vahel lahkus Manchester Unitedist Pariisi Saint-Germaini hispaanlane Ander Herrera ning brasiillane Fred ja serblane Nemanja Matic pole loodetud tasemel mänginud. Nüüd on pilgud suunatud Venemaa kõrgliigasse, et Rostovi meeskonnast napsata 23-aastane Normann.

Jalgpalliportaal Goal kirjutab, et Rostov on Normanni külge riputanud 17-22 miljoni euro suuruse hinnalipiku. Peale Manchester Unitedi on norralase soetamisest huvitatud ka Tottenham Hotspur ja Sevilla.