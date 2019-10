Postimehe aruanne Minskist: silm peas. Aga teine nutab sellegipoolest

Nutta või naerda? Oli see halb või hea punkt? Kas ohata enne kohtumisi Saksamaa ja Hollandiga kergendatult, et 1996. aasta EM-tsükli katastroof – jah, pean silmas nulliringi – jäi kordumata? Või vaadata laiemat pilti ja kiruda, et jääme (üliilmselt) viisiku pärapidajaks?

Maitse asi, kahtlemata. Igal medalil on kaks poolt. Kuid vähemalt minus jääb esimese emotsiooni pealt selgelt peale see teine pool. Viimane koht on – vabandust, oleks – selge põrumine. Ja ehkki Karel Voolaidi osa selles on seni vaid kolme mängu pikkune, jäid just tema ametiaega võtmemängud Valgevenega.