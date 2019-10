PM Minskis. Karel Voolaid enda ja koondise esimesest punktist: peame kahjuks rahul olema

«Tänasel päeval on valdav emotsioon kahjuks rõõm punktist. Kahjuks ütlen seepärast, et olen piisavalt ambitsioonikas. Ei tohi üliõnnelik olla selle punkti üle. Aga täna küll tuleb,» kõlas Voolaidi esimene mõttemäng ajakirjanike ette ilmudes. «Selle nulli vältimine oli meile vaimselt tähtis. Kutid panevad ju maksimumi mängu, kõik jooksevad end kaltsuks. Ei ole sellist asja, et keegi ei pingutanud.»