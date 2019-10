PM Minskis. Kas Vladislav Kreida on Eesti uus Dmitrijev?

Alumise poolkaitsja amet on jalgpalliväljal tänamatu. Tuleb rügada tohutul hulgal musta tööd ja lõhkuda vastaste rünnakuid. Iga vea – näiteks pallikaotuse või valesöödu – hind on kõrge. Sõnaga: headust oskavad näha ja hinnata vaid need, kes jalgpalliasja tõeliselt jagavad.

Aleksandr Dmitrijev oli sel number kuus positsioonil hinnatud tegija. Pärast tema karjääri lõpetamist pole sellele kohale samatüübilist mängijat tekkinud. Tänavu on 20-aastane floralane Vladislav Kreida tõstnud nii kõvasti pead, et Minskis usaldas Karel Voolaid ta esimest korda koondise algrivistusse. Seni oli tal kirjas kaheksa minutit sakslaste turmtule all Mainzis.

«Mängud Radnicki ja Frankfurdi Eintrachtiga (Flora heitlused Euroopa liigas – toim) näitasid, et temas on juba piisaval määral hädavajalikku stoilisust. Aga ma ei taha teda kiita, sest mu nõudmised ta suhtes on väga kõrged. Tahan temalt veel enamat. Näiteks palliga peaks ta olema veel kiirem,» lahkas Voolaid.

Tahan igas koondisemängus algkoosseisu kuuluda. Minu eesmärk on olla Eesti parim number kuus. Vladislav Kreida

«Euromängude kiirus on ikka täiesti teine,» tunnistas ka Kreida ise. «Esimene poolaeg oli keeruline. Tegin liiga palju pallipuuteid ja kaotasin paar korda palli. See oli minu jaoks nagu soojendus. Teisel poolajal paranes nii minu kui terve meeskonna mäng. Kuigi viimased viis minutit võitlesin krampidega. Aga arvan, et viik oli oli õiglane tulemus.»

Tallinna Legioni kasvandik ei salanud, et ootas koondises oma võimalust. «Tahtsin anda endast kõik ja näidata, mida suudan. Olin närvis. Koondis on ikka midagi muud kui klubiga eurosarjas mängida. Pinge on suurem, kaitsed oma riigi au,» rääkis Kreida siiralt.