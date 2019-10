Putin: Venemaa täidab WADA nõudeid täiel määral

«Peame Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Paraolümpiakomitee, Euroopa Nõukogu ja UNESCO erialaste struktuuridega pidevat sidet /.../ ja sama innukat teeme koostööd WADAga. Nõudeid, mida see organisatsioon esitab Venemaale, täidetakse täiel määral,» ütles Putin Venemaa spordifoorumil.

Ta rõhutas, et dopinguseire puudustega seotud küsimuste minevikku jätmisest on esmajoones huvitatud Venemaa ja selle sportlased ise. Vene sportlased tahavad astuda areenile teistega võrdsetena, et näidata oma meisterlikkust igasuguste piiranguteta ning olla eeskujuks teistele sportlastele, lisas president.