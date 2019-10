Prantsusmaa astus suure sammu EM-finaalturniiri poole, Inglismaa sai esimese kaotuse

Island on Prantsusmaa lähikonkurent, aga tundub, et H-alagrupis on paremusjärjestus paika minemas. Alagruppi juhib seitsmest mängust 18 punkti kogunud Türgi, kes eile alistas hilisest väravast kodus Albaania 1:0. Prantsusmaa arvel on samuti 18 punkti, aga asub teisel kohal. Kolmandal kohal oleval Islandil on 12 silma, aga EM-finaalturniirile pääseb iga alagrupi kaks paremat meeskonda.