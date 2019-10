Tipphetked: Kalev/Cramo purustas VTB ühisliigas venelaste tippklubi Kaasani Unicsi

Kolmandal veerandajal lepiti 13:13 viiki, kuid viimasel veerandajal lisati gaasi juurde ning kindlustati 23:21 võit. Lisaks tunnistab üldseis 85:63, et Eesti kossutiim murdis Unicsi needuse, mis kestis ligi kuus aastat.

Kaasani Unicsi resultatiivseimaks meheks oli venelane Valeri Likhodei, kes skooris kümme punkti ning assisteeris kaaslaseid kahe sööduga. Sama punktiarvu said enda nimele ka Jamar Smith ja Alex Tyus.

Kalev/Cramo läheb kodumängule vastu hea emotsiooni pealt, sest teisipäeval alistas meeskond võõrsil mõnevõrra üllatuslikult Nižni Novgorodi 76:74. Ka kevadine pronksiklubi Kaasan on olnud viimasel nädalal edukas, alistades Ühisliiga avavoorus Astana 81:72 ja Eurocupi teises voorus 80:67 Ljubljana Olimpia.

Unicsi mängu on hooaja alguses vedanud oodatult ameeriklased Errick McCollum, Alex Tyus ja Jamar Smith, kes viskasid kahes viimases kohtumises meeskonna 161 punktist koguni 109. Tagamehed McCollum ja Smith mängivad Unicsis mitmendat hooaega ning on liidrirolliga juba harjunud. Kokku mängib Unicsis tänavu lisaks venelastele, kellest tuntuim on ilmselt Jevgeni Kolesnikov, neli ameeriklast, kaks kreeklast (Konstantinos Kaimakoglou ja Vangelis Mantzaris) ja üks islandlane (Haukur Palsson). Meeskonda juhendab kolmandat hooaega kreeklane Dimitris Priftis.