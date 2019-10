Sten-Timmu Sokk: pean kiitma meie uut tsentrit Kangurit

«Oleme rohkem hakanud aru saama peatreeneri nõudmistest, samuti lisas eelmises mängus Nižni Novgorodi üle saadud võit enesekindlust juurde. Arvan, et nende asjade koosmõju oligi meie edu võti,» sõnas Sokk. «Pean jubedalt kiitma meie uut tsentrit Kristjan Kangurit. Tema karjäär on jõudnud sinnamaani, kus paneb haakviskeid ning nullib kaitses vastase pikad ära.»