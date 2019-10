Joachim Löw: saime mänguks Eestiga kaks vajalikku täiendust

Saksamaa näitas oma kvaliteeti, kui mängiti 2:2 viiki Argentinaga. Olgugi, et sakslased mängisid maha 2:0 eduseisu, jäi peatreener meeste tegutsemisega rahule. «Oli kaks erinevat poolaega. Esimesel näitasime väga lustakat jalgpalli ja täpsete söötudega tekitati mitmeid ohtlikke olukordi. Teisel poolajal ei jõudnud me enam nii hästi mängutempot hoida ja liinide vahel tekkisid palju auke, kuid lõpuks tegid mängijad hea etteaste,» selgitas sõpruskohtumises toimunut Löw.

Saksamaa meedia oli väga huvitatud, kuidas langetab valikud Löw just seoses EM-finaalturniiriga ehk keda ta plaanib meeskonda kutsuda. Sellele leidis Löw huvitava vastuse. «Ma ei saa öelda seda, sest jumal teab, kes mul kasutada on. Hetkel tean, et kõik mehed, kellega olen arvestanud, tahavad ka tulla, aga vigastus märtsis võib nii mõnelgi mehel unistuse purustada.»