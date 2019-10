Leicester City Inglismaa meistriks tüürinud itaallane leidis uue töökoha

67-aastane legend vahetab Sampdorias välja Eusebio di Francesco, kelle juhtimise all on tiim alustanud tänavust hooaega vägagi kesiselt - seitsme vooruga on kogutud kõigest kolm punkti, mis annab liigatabelis viimase positsiooni. Kusjuures samad mehed kohtusid ka tänavu AS Romas, kui Itaalia pealinna suurklubi otsustas asendada di Francesco just Ranieriga.