Väikese raskekaalu valitseja tegi võiduka debüüdi suurimate meeste seas

Ukrainlane sõnas matši järel, et on vähesest raskekaalu kogemusest hoolimata valmis nimekate oponentidega kohtuma.

«Tänane matš näitas, et olen valmis nendega võitlema. Loomulikult võtan võimaluse vastu, kui mulle seda pakutakse,» rääkis olümpiavõitja.

Ussõk on pidanud seni 17 profimatši ja võitnud need kõik. Kolmeteistkümnel korral on ukrainlane vastase alistanud nokaudiga.