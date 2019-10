Endine Inglismaa koondise ründaja: oleksin pidanud karjääri jooksul kohtunikku lööma

Linekeri sõnul, kes mängis aastatel 1986 – 1989 Barcelonas, oli tõeline ime, et ta Hispaania kõrgliigas hoiatuskaarti ei näinud. «Hispaanias välgutasid kohtunikud kaarte paremale ja vasakule. Oli ime, et mulle seda ühtegi korda ei näidatud. Mingil hetkel hakkasid inimesed naljatama, et peaksin kohtunikku lööma. See oleks muidugi väga rumal olnud, aga karjääri viimases ehk isegi naljakas.»