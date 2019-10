Võideldes kaotanud HC Tallinn pudenes eurosarjast

Robin Oberg viis 15. minutil Tallinna 8:7 juhtima, ent siis vastasid leedukad kolme vastuseta väravaga. Kauno Ažuolas-KTU üritas mängutempot alla tõmmata, et halvata pealinlastele meelepärast kiiret mängu ja tegid seda kohati päris õnnestunult. Tallinna peatreener Risto Lepp läks üle 5-1 kaitsele, et häirida vastaste osavat mängujuhti Arminas Stankunast.

Mullu Leedu meistrivõistlustel veerandfinaalis välja langenud klubi rebis uuesti eest ja tundus, et juba lõplikult kui veerand tundi enne lõppu juhiti 25:18. Tallinn pole aga allaandja meeskond ning kaotusseisul 20:27 alustati marulist lõpuspurti. Üheks võtmeks oli, et kaitse saadi enamaks kui kaheksaks minutiks täielikult pidama.

«Vastased olid pisut võimsamad ja kui lootsime, et ehk nad täna väsivad, siis sitked on need leedukad! Ka tegid nende väravavahid selgelt parema esituse kui meie omad. Muidugi pole kaotused meeldivad, aga väga positiivne oli, et võitlesime lõpuni. Euromängud on meie meestele hindamatu kogemus,» lisas Lepp.