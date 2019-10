Cani punane kaart mängus Eestiga läks EM-valiksarja ajalukku

Statistikaagentuur Gracenote Live raporteerib Twitteris, et Cani punane kaart on viimase 16 aasta kiireim eemaldamine EM-valiksarjas. Endine Hollandi koondislane Edgar Davids sai 10. septembril 2003. aastal EM-valikmängus Tšehhiga punase kaardi 13. minutil.

25-aastane Can pole karjääri jooksul punaseid eriti palju teeninud. Portaali Soccerway andmetel oli see tema esimene koondisesärgis, korra on sakslane mängust eemaldatud ka Leverkuseni Bayeri (hooajal 2013/14) ja Liverpooli (2014/15) eest mängides.