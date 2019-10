Karel Voolaid: arvan, et iga endast lugupidav mängumees peab lööma oma poolelt värava

Avapoolajal suutis Eesti oma värava puutumatuna hoida, kuid kohe teise poolaja alguses suutsid sakslased Ilkay Gündogani kahest väravast juhtima asuda. «Kiired väravad teisel poolajal andsid sakslastele enesekindlust ja tõid meil motivatsiooni alla. Me ei soovinud teisel poolajal hoidma minna ja nagu ma ütlesin juba, et Saksamaal on klassi kõikides liinides ja täna nad ka tõestasid seda. Gündogani väravad murdsid meid,» rääkis Voolaid.

Saksamaa väravasuul seisab Manuel Neuer, kellel on tavaks mängida nö liberona ehk liigub väravast väga kaugele väljakumängijatele toeks. See annab, aga võimalusi tema üllatamiseks. «Ma arvan, et iga mängumees peab lööma oma poolelt värava. Aga see, et Neuer kaugel seisab ei tähenda, et ta ei kontrolli olukorda,» selgitas Voolaid.