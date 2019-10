Frank Liivak: esimese poolaja järel oli midagi suurt õhus

Saksamaa pakkus Eestile väga hea tulemuse tegemiseks suure võimaluse kiire punase kaardi näol, kuid mängijatel jäi see kasutamata. «Praegu on täielik pettumus. Ma arvan, et ma ei olnud ainus inimene, kes tundis esimese poolaja järel, et midagi suurt on õhus täna. Kahjuks riietusruumist mängu naastes ei läinud kõik nii nagu pidi,» selgitas Eesti koondise ääreründaja Frank Liivak.

Eesti koondise mänguplaan on viimastes kohtumistes olnud rohkem ise palliga tegutseda ja lühemate söötudega mängu ehitamine. «Uus treener on meid alati innustanud, et peame palliga rohkem toimetama. Nii ka täna ja keegi ei ütle vast täna, et Eesti koondis ei olnud täna vaadatav. Kindlasti pakkusime publikule ilusat jalgpalli,» jätkas Liivak.