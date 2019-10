Ratasepp liigub 40-kordsel ultratriatlonil rekordigraafikus

Päevases formaadis 20-kordse ultratriatloni ametlik maailmarekord on praegu 241:36:45. See püstitati tänavu Šveitsis Norbert Lüfteneggeri poolt. Ratasepa 20-kordse ultratriatloni mitteametlik rekord, mille ta tegi eelmine aasta samas kohas Fuerteventural, on 238:52:34. Vaadates etteruttavalt 20. päeva finišisse, liigub Ratasepp mõlemast ajast kiiremini.

40-kordse ultratriatlonil läbib Ratasepp 40 päeva järjest 3.8 km ujudes, 180 km rattal ja jookseb ühe maratoni. Ujumise kiireim aeg, 1:11:49 jääb katsumuse esimesse päeva. Kiireim rattadistants 2079 tõusumeetriga rattarajal on samuti tehtud esimesel päeval. Siis kulus tal distantsi läbimiseks 5:48:07. Keskmine pulss rattal on võrreldes esimeste päevadega kukkunud. Kui esimesel päeval oli tema keskmine pulss rattarajal 131, siis näiteks 15. päeval 103.

Füüsilise ja vaimse katsumuse kõrval on Raidu jaoks omaette suur katsumus katta 40-kordse ultratriatloni kulud, sest 35 000 euro suurune eelarve ei ole veel sugugi koos. Siiski ütleb Rait, et raha taha ei tohi asjad jääda, sest nii võivad suured asjad teostamata jääda. Seetõttu on iga panus Ratasepa ultrakatsumuse eelarve täitmiseks väga suure kaaluga, et Eesti esimesel ultratriatleedil oleks üks katsumus vähem, millega pärast 40-kordset ultratriatlonit silmitsi seista. Oma panuse rekordeid purustava sündmuse eelarve täitmisesse saab anda veebilehel www.raitratasepp.ee.