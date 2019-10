Viiekordne Tour de France'i võitja sattus tõsise peatraumaga haiglasse

Belgia ajalehe andmetel muudab Merckx'i ravimise keerulisemaks asjaolu, et 74-aastasel rattalegendil on südamestimulaator. Samas viidi Merckx tavapalatisse, kus talle teostakse veel täiendavad uuringud.

Merckx'i sõber Paul Van Himst ütles Belgia meediale, et oli kontaktis rattalegendi naisega, kes kinnitas, et kokkuvõttes on Merckx'iga korras. Täna tehakse talle täiendavad uuringud.