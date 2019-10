Haigusega võidelnud Männi oli mainekal USA võistlusel kuues

«Arvestades asjaolusid, saan oma sõitudega rahul olla, tulemusega mitte. Haigusega võitlemise tõttu ei saanud ma kordagi enne võistlust teha trenni ega jetti seadistada. See tähendas seda, et lõppkiiruses jäime teistele alla ja see määras siin paremusjärjestuse,» selgitas Männi pressiteate vahendusel.

«Olud ja rada olid sellised, et sel korral oli tegu rohkem tehnika kui meeste omavahelise heitlusega. TOP 6 seas oleks võitu väärinud igaüks. Oli vaja natuke õnne ja head tehnikat, millega stardist hästi minema saada. Mul oli pühapäeval probleeme mõlemaga. Hea näide esikuuiku võrdsusest ja stardi olulisusest on ka see, et esimese sõidu võitnud Dustin Motzourisest sõitsin kolmandas sõidus lõpuringidel puhtalt mööda,» jätkas sportlane.