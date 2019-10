Ronaldo jõudis hämmastava tähiseni, kuid pidu toimus hoopis Ukraina leeris

Ukraina läks mängu esimesel poolajal Roman Jaremtšuki ja Andri Jarmolenko väravatest juhtima, kuid 72. minutil teenis Taras Stepanenko käega mängu eest teise kollase kaardi ning Ukraina jäi vähemusse. Tagatipuks määrati sellest olukorrast Portugalile penalti, mille realiseeris kindlalt Cristiano Ronaldo. Portugali ründeässale oli see karjääri 700. väravaks. Kuigi Portugal lõi veel mängu lõpus posti, naastakse Ukrainast kaotusega.

Ukraina on enne viimast valikmängu kogunud 19 punkti, mis kindlustab neile alagrupi esikoha. Portugal, kellel on järel veel kaks mängu, on 11 silmaga teine. Portugalil seisavad ees mängud Leedu ja Luksemburgiga. Kümne punktiga kolmandal kohal olev Serbia alistas samas alagrupis 2:1 Leedu. Nemad mängivad valikturniiril veel Luksemburgi ja Ukrainaga.