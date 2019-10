Eesti meeste jalgpallikoondis püstitas publikurekordid

«Suur tänu kõigile, kes on selle aasta jooksul tribüünid siniseks teinud! Meil on väga meel, et koondise kodumängust on arenenud välja üritus, kus festivaliala näol olemas võimas avang, staadionil toimuvad tegevused ja tseremooniad loovad õige meeleolu ning kulminatsiooniks lahing jalgpallimurul,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.