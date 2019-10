Hispaania meedia: Tänak sõidab lepinguvaidluse pärast Jaapanisse

Tänak on varemgi öelnud, et talle on oluline sõita autoga, millega avaneks võimalus heidelda maailmameistritiitlile. Tänavune hooaeg on tõestanud, et Toyotaga tõepoolest saab seda teha. Eestlase auhinnakapis on juba sellest hooajast 6 rallivõidutrofeed 12 võimalikust.