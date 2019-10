Citroën tegi Kataloonia ralliks aerodünaamilised muudatused

Citroëni meeskond sai autoga teha neli testipäeva, millest kaks sõitis Sebastien Ogier, ühe Esapekka Lappi ja viimasena Eric Camilli, kes tegi kruusatesti. Tehniline direktor Olivier Maroselli kinnitas, et päevad möödusid edukalt, kuid täpset vastust edasiminekutest ta ei andnud. «Ainus, mida öelda saan, et näeme palehigis vaeva auto kallal,» rääkis Maroselli.

Meeskonna liider Ogier nõudis, et tehtaks senikaua tööd, kuni kõik vead, mis seni asfaldirallidel juhtunud, saaks parandatud. Maroselli on veendunud, et varasemad alajuhitavuse mured saavad Katalooniaks lahendatud. «Peamiselt teeme tööd ja arendame diferentsiaali. Saime testimisel palju uut teada ja proovime need ka ellu viia,» lausus Maroselli.