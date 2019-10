Schumacher unistab F1-sarjast, aga püsib kahe jalaga maa peal

Suure tõenäosusega ei näe Schumacherit järgmisel aastal F1-sarjas põhisõitjana, aga noor sakslane on ootusärevil. «Loomulikult mõtlen selle peale,» ütles Schumacher portaalile Autoweek.com. «See on minu unistus. Tahan sinna saada ja seal oma elu elada,» lisas sakslane.

Ta jätkas: «Olen F1-sarjaks valmis. Kui saadakse F2-sarja, siis öeldakse, et ollakse F1-sarjaks valmis, sest ühe hooajaga õpib F2-sarjas palju rehvide ja muude asjade kohta, mis aitavad valmistuda F1-sarjaks. Aga see ei tähenda ilmtingimata seda, et tehakse head tööd, sest F1-sarjas on palju erinevaid mõjutavaid tegureid.»