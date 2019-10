Ukraina jalgpallurid: kohtunik vilistas alles pärast seda, kui Ronaldo penaltit nõudis!

«Esmalt tabas pall minu puusa, seejärel kätt, mäng jätkus. Cristiano (Ronaldo - toim) jooksis kohtuniku juurde ja hüüdis: «Penalti!» Ning mõni sekund hiljem andis too 11 meetri löögi. Kõik, mida Cristiano rääkis, ta ka tegi. Niimoodi ei saa üle pingutada!» kurtis Stepanenko kodumaisele meediale.

Samas võtmes rääkis poolkaitsja Oleksandr Zintšenko: «Vaatasin pärast lööki kohtuniku poole. Ma ei saanud aru, kas pall tabas Stepanenko kätt või puusa. Kohtunik näitas, et pall läks jala pihta ja mäng jätkub. Ent pärast seda, kui Ronaldo ütles: «Ei, kohtunik, pall tabas kätt» too ka penaltit näitas. See üllatas mind kõige enam.»