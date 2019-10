Eesti kurlingupaar alustas koostööd maailmaklassist tipptreeneriga

Kanadalane Allan Moore on tunnustatud kurlingutreener, kelle juhendatav naiskond võitis kurlingu maailmameistrivõistlustel kulla 2016. ja 2014. aastal. Segapaari kurlingus viis ta Šveitsi paari kullale 2012. ja 2014. aastal.

«See hooaeg tuleb väga pingeline, kuna tiitlivõistlustel hakatakse jagama olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte ning meie eesmärk on viia Eesti kümne tugevama riigi hulka, et saada pääse Pekingi olümpiamängudele. Konkurents on tugev ning peame andma endast kõik ja rohkemgi veel. Allan on suure kogemusega kurlingutreener ja koostöö temaga on meile erakordne võimalus,» sõnas Lill.

Olümpiamängude esimesi kvalifikatsioonipunkte hakatakse jagama järgmise aasta aprillis Kanadas toimuval segapaaride MMil. MMile pääs ei ole hetkel Turmannile ja Lillele garanteeritud, selleks tuleb paaril kõigepealt võita veebruaris toimuvad Eesti meistrivõistlused. Juhul, kui EMi võitjaks tuleb mõni teine kurlingupaar, selgitatakse MMile pääseja kodumaise kvalifikatsiooniturniiri käigus.

Turmanni sõnul tekkis treeneri ja mängijate vahel väga hea klapp ja koostöö algas suurepäraselt. «Oleme Harriga kogenud mängijad, kuid Allani väga pikk kogemus just tehnilise treenerina on meile meeletult suureks abiks mängu edasiarenemisel ja tehniliselt paremaks saamisel. Usun et, Allan on hea lisa meie tiimile, et uue vaatenurga alt saaksime veel paremaks areneda!» ütles Turmann.