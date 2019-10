EOK ja Haridus- ja Teadusministeeriumi stipendiumi pälvisid 26 tippsportlast

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnul on EOK ja Haridus- ja Teadusministeeriumi 16 aasta pikkune koostöö tippsportlaste haridusstipendiumi projektiga olnud tõhus. «See projekt on üks EOK topeltkarjääri programmi komponentidest, mis soodustab sportlastel sportlaskarjääri ajal või pärast karjääri lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Palju on korduvtaotlejaid ehk meie sportlased hoolivad sellest, et lõpuni õppida ja kraad välja teenida,» ütles Inno.

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tallinna Tehnikaülikoolis elektrotehnika erialal õppiva sõudja Kaur Kuslapi sõnul on stipendium olnud talle suureks toeks. «Tänu haridusstipendiumile olen saanud õpingute koormust treening- ja võistlusplaani järgi seada. Ilma selle olemasoluta olnuks kiusatus õppida täiskoormusel, et tasuta õppekohta säilitada, kuid nii toimimine oleks sportlikud tulemused kehva seisu seadnud,» ütles ta.

Kokku teenisid sel semestril haridusstipendiumi 17 spordiala (karate, veemoto, laskesuusatamine, kergejõustik, kahevõistlus, sulgpall, pararattasport, rühmvõimlemine, jalgpall, murdmaasuusatamine, sõudmine, purjetamine, jalgrattasport, aerutamine, mäesuusatamine, iluuisutamine, laskmine) esindajad. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 23 948 euroga.

2019. aasta sügissemestril pälvisid haridusstipendiumi:

Johanna Allik (iluuisutamine)

Valentin Bassov (veemoto)

Meril Beilmann (laskesuusatamine)

Rasmus Haugasmägi (veemoto)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Mihkel Kalja (jalgrattasport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)

Kaur Kuslap (sõudmine)

Kristin Kuuba (sulgpall)

Mihkel Liivakant (karate)

Getter Marie Lemberg (kergejõustik)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Sergei Pareiko (jalgpall)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Kätlin Piirimäe (kergejõustik)

Anna Pohlak (purjetamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Helina Rüütel (sulgpall)

Karl Robert Saluri (kergejõustik)

Anja Sokk (karate)

Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)

Lise Anette Vaher (mäesuusatamine)

Reino Velleste (laskmine)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja ametikoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud TalTech, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor. Väljaspool Eestit IMC Fachhoochshule Krems, London South Bank University, The Hague University of Applied Science, University of Alaska Anchorage, Uniwersytet Gdańsk, University of Georgia ja Western Kentucky University.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja HTM-i haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.