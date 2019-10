Tähtsa võidu saanud Soome jalgpallikoondis tunneb EM-finaalturniiri lõhna

Soome koondisel on nüüd kaks vooru enne valiksarja lõppu 15 punkti, mis annab neile tabelis teise koha. Armeenia jääb neist maha viie silmaga ehk teoreetiline võimalus edasipääsuks on ka armeenlastel.

Soome jaoks on oluline, mida suudab täna Bosnia ja Hertsegoviina, kes kohtub võõrsil Kreekaga. Enne õhtust mängu on Bosnial tabelis 10 punkti. Alagrupi liider on 21 silmaga Itaalia, kes kohtub õhtul Liechtensteiniga.