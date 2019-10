Keskkonnaaktivist Lewis Hamilton: enne veganiks hakkamist puudus minu elul mõte

Hamilton tundis Instagramis muret meie planeedi pärast ning julgustas inimesi veganiks hakkama. 34-aastase vormelisõitja sõnul kulus tal 32 aastat, et aru saada, milline mõju on üksikisikul keskkonnale. «Olen kurb, kui mõtlen sellele, kuhu poole maailm liigub,» ütles ta.

«Inimkonna väljasuremine muutub liigtarbimise pärast üha tõenäolisemaks. Maailmas ei ole asjad korras. Maailma liidrid on kas harimatud või neid ei huvita keskkond üldse. Ma tahan, et minu elul oleks tähendus. Ausalt öeldes, varem see mul puudus,» jätkas Hamilton.