Soomlased on valmis Kreekale riigivõlga andestama!

Soomlaste koduse võidu järel pöörasid meie põhjanaabrid pilgud Ateena suunas lootuses, et Bosnia kaotab Kreekale võõrsil punkte. Sest sel juhul piisanuks Soome vutiesindusele novembris kodus pisikese Liechtensteini alistamisest ning ülim unistus - pääs EMi finaalturniirile oleks ilus reaalsus.

Uue peatreeneri John van't Schipi käe mänginud Kreeka alistas Bosnia küll külaliste lõpuminutite omaväravast 2:1, kuid kindlasti oli soomlastel ükskõik, mismoodi see värav sündis. Ja vaevalt, et Soomes varem Kreeka võidu üle nii suur hea meel on olnud.