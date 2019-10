Magnus Kirt: operatsioon on tark otsus

«Kirurgina olen operatsiooni poolt, sest operatsioon võimaldab struktuurid paremini kokku panna ja seejärel on lihtsam taastusravi koordineerida. See on mõistlik otsus,» rääkis doktor Rahu telefonitsi Postimehele.

Otsus sündis erinevate spetsialistedega konsulteerides ja selle tulemusena leiti, et operatsioon on parim võimalik viis vigastusest taastumiseks. Kirdi operatsioonijärgne taastusravi toimub koostöös Prantsusmaa tunnustatud spetsialistiga.

Rahu lisas: «Värskete nihestuste juures, kui õlg liigesest välja läheb, on alati hea lõikus kohe teha, sest struktuurid, mis on katki, on lihtne paika panna. Kui õlaliiges käib korduvalt välja, siis kahjustused suurenevad ja tulemused halvenevad. See on kogu maailma statistika. See on ka üks argument.

Kui taastumine ilma luukahjustuseta on tavaliselt neli, siis luukahjustusega kuus kuud. Aga odavise on ülekäe sport, kus protsess pikeneb 2-4 kuud. Odaviskajate õlanihestuste uuringuid on tehtud vähe, aga Eestis on analoogsed näited võrkpall ja käsipall. Palju ja edukalt on lõigatud ka judokaid ja maadlejaid.

Küsimus on spordialas. Odaviskes on palju näiteid, kus sportlased on pärast õlanihestuse lõikuseid tulnud edukalt tagasi. Operatsioon ise on umbes 20 protsenti protsessist, suurt rolli mängib taastusravi. Kirurgile on see lihtne operatsioon, sest lihtne on taastada asja, mis on värskelt katki läinud. Aga kui asi käib neli korda välja, siis on palju muid tegureid ja enam pole see nii lihtne.»

Eelneva põhjal ei julge Rahu garanteerida, et Kirt saab Tokyo olümpiamängudeks sajaprotsendiliselt terveks. «Seda on raske öelda, sest spordiala on selline. See teeb olukorra keeruliseks. Keegi ei suuda seda garanteerida. Küsimus on taastusravis ja õlaliigeste ühtses töös. Oluline on taastusravi, operatsioon ei ole keeruline,» lausus Rahu.

Täiendatud kell 14.45.

Kirt usaldab tiimi liikmeid ja õlga opereerivaid arste täielikult, sest tegu on oma ala asjatundjatega. «Meil tuli leida parim võimalik lahendus, mis aitab taastusravile maksimaalselt kaasa. Arutasime mõtet mitte operatsiooni teha ja keskenduda ainult harjutustele, aga arstide arvamustele ja minu füsioloogiliste omadustele tuginedes on tark kirurgiliselt läheneda,» rääkis odaviskaja Kuku raadiole.

29-aastane odamees on uue hooaja suhtes optimistlik. «Aeg näitab, kuidas taastun. Ma ei hakka taastusprotsessis ajaliselt ette ruttama. See ei ole traditsioonile odaviskajate vigastus. Juttude järgi ei ole see koht, mis peaks viskamisel suurt koormust saama,» selgitas Kirt, lisades, et taastusravi algab samm-sammult.