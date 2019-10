Ivan Rakitic: mul on rannas jalutamisest kõrini

Horvaadist vutimees on taandunud Barcelonas pingipoisiks ja see teeb Rakiticile tõsist meelehärmi.

«Ma ei viitsi niisama rannas jalutada,» teatas 31-aastane poolkaitsja. Barcelona loots Ernesto Valverde on La Liga mängudes eelistanud samal positsioonil Sergio Busquetsi, Frenkie de Jongi ning Arthur Melot. Rakitic on väsinud platsile saamise järjekorras ootamast ning plaanib jaanuaris avanevast üleminekuaknast Barcelonast ära lipsata. 2018. aastal tegi Pariisi Saint-Germain Barcelonale pakkumise, kuid Valverde teatas toona, et Rakitic on klubile hädavajalik lüli.