Soome riik nõuab Tänaku tiimikaaslaselt miljoneid

Latvala selgitas Soome väljaandele IS, et Soome maksuamet on elukoha küsimuses temaga eri meelt. «Maksuamet alustas protsessi minu vastu tegelikult juba eelmisel aastal. Kogu see asi on olnud nii raske ja väsitav, et on viinud minult viimse energiaraasu,» rääkis Latvala.