Eesti tõusis maailmas kolmandaks discgolfi riigiks

Eesti discgolf’iliidu president Rein Rotmeister: «Võime lugeda discgolfi hooaja sisuliselt lõppenuks kuid ka väga kordaläinuks. Meie sportlastele tulemustega võib sellel hooajal väga rahule jääda ja ka discgolfi arenguga Eestis tervikuna. Kristin Tattar tegi unelmate hooaja, tõustes maailma reitingutabelis neljandaks. Kristin võitis esimese eestlasena Major taseme turniiri tulles USA Lahtiste Meistrivõistluste võitjaks, lisaks võitis Kanada Meistrivõistlused, Euro Touri Euroopas ja oli Maailmameistrivõistlustel kuues. Kui eelmisel aastal tõusis Silver Lätt esimese eestlasena üle 1000 reitingupunkti, siis käesoleval hooajal lisandus teine suurmeistri tähist ületav mängija Albert Tamm. Albert ongi tänaseks võtnud endale Eestis liidrirolli tulles Major tasemega võistlusel European Open-l esikolmikusse ning mahtudes USA Lahtistel Meistrivõistlustel esikümnesse. Lisaks muidugi meie pronksmedal meeskondlikult MM-lt, mis on seda enam tähelepanuväärne, et meie esikolmik viibis samal ajal USA-s võistlusturneel. See näitab Eesti discgolfi sisu ja kõrget keskmist taset. Tulemused näitavad, et Eesti discgolf on jätkuvalt kiires arengus ja mitte ainult tippspordi poole pealt. Rõõmu teeb ka harrastajate jätkuv kasv, tänase (16.10.) seisuga on discgolfi online süsteemis «Metrix» üle 15 800 unikaalse eestimaalasest kasutaja. Need on harrastajad, kes märgivad ka oma tulemusi üles, tegelik harrastajate arv ületab kindlasti 20 000 piiri. Selle hooaja tulemuste põhjal jääme suure huviga ootama järgmist hooaega ning vaatame, mida Eesti discgolfil on uut pakkuda.»