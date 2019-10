U17 koondis sõidab EM-valikturniirile Slovakkiasse

Eesti noortekoondis kuulub neljandasse alagruppi ning avapäeval kohtutakse Soomega Eesti aja järgi kell 13.00. Kolm päeva hiljem, 23. oktoobril on kell 13.00 algavas mängus Eesti vastaseks Austria. Viimane vastasseis peetakse 26. oktoobril, kui kell 15.00 kohtutakse Slovakkiaga. Kõik mängud toimuvad NTC Seneci treeningkeskuse väljakul.

Alagrupist pääsevad edasi Eliitringi kaks paremat koondist ning kõikide alagruppide peale neli paremat kolmanda koha omanikku. Viies alagrupis on juba kohtumised peetud ning kindlateks edasipääsejateks on Taani, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Poola, Venemaa, Šveits ja Türgi. Eliitringis on koha kindlustanud ka parima asetusega Hispaania ja tiitlikaitsja Saksamaa.