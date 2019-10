M-Spordi juht kritiseeris rallikorraldajaid

Peamiseks murekohaks oli Walesi rallil meeskondade hooldusalade paiknemine, sest tippmeeskonnad jaotati kolme parkla vahel ära ja olid üksteisest eraldatud. See tekitas pealtvaatajatel segaduse, kus miski asub ja kõike oli keeruline jälgida. «Llandudno näitas meile tõsise probleemi kätte. Ma saan aru, et peame olema linnades ning see täitsa õige, kuid peame olema piisavalt kättesaadavad samuti,» rääkis Millener.