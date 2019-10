Tallinnas toimub rahvusvaheline kurlinguvõistlus

«Tallinn Cup on Eesti legendaarseim kurlinguturniir, mis on läbi aastate toonud Tallinnasse kurlingut mängima 394 võistkonda. Võistlusest on saanud Eesti kurlingu kvaliteedimärgis ning kindlasti mängib selle populaarsuses suurt rolli regiooni parim Tondiraba jäähalli kurlinguareen, mis pakub mängijatele maailmatasemel tingimusi,» sõnas võistluse peakorraldaja Juuli Liit.

Aastate jooksul on Tallinn Cupil osalenud võistkondi 26st erinevast riigist. Seejuures on välisvõistkondade osakaal olnud väga kõrge, püsides 80 protsendi juures. Kõige rohkem võistkondi on aastate jooksul tulnud Soomest, põhjanaabrite esindused on ühtlasi saavutanud ka enim võite - kokku viiel korral.