400 000 eurot nädalas teeniv pingipoiss: tunnen end abituna

Sakslase mänguaeg Arsenalis on märkimisväärselt vähenenud ajast, kui meeskonna etteotsa uus juhendaja Unay Emery saabus. Sel hooajal on olukord Özili jaoks muutunud eriti keeruliseks: 31-aastane poolkaitsja on teinud kaasa ainult kahes kohtumises üheteistkümnest. Viimastel mängudel pole 400 000 eurot nädalas teeniv saksalne koosseisugi mahutunud.