Jalgpalli rahvaliiga finaalis kohtuvad FC Lebo Ülesanne ja JK Pärnu Sadam

Lebo Ülesanne suutis poolfinaalis võtta 3:1 võidu Kohtla-Nõmme üle. Avapoolajal suutsid mõlemad meeskonnad lüüa ühe värava, kui Raul Kaivoja viis Kohtla-Nõmme juhtima ning Kevin Starkopf viigistas seisu. Teisel poolajal näitas Lebo ülesanne aga paremat minekut ning tänu Artur Rihvki ja Karl Kanguri väravatele võeti võit.

Pärnu Sadam pidi finaali pääsemiseks nägema rohkem vaeva, kui SC ReUnitediga peeti maha põnev heitlus. Mängu normaalaeg lõppes 3:3 viigiga, kui Pärnu poolelt tegid skoori Hardi Vilt ja kahel korral Rauno Tiimann. ReUnitedi eest sai kahel korral jala valgeks Jan-Jesper Reimann ja ühe tabamuse sai kirja Henri Roos. Normaalajale järgnes tasavägine penaltiseeria, kus Pärnu Sadam võttis lõpuks 10:9 võidu.

Pärnu Sadam on tiitlikaitsja, kui möödunud aastal alistati finaalis Saku Jalgpalliklubi 2:1. Lebo Ülesanne mängis viimati finaalis 2016. aastal, kui JK Kuusalu Legendide võistkonnale jäädi alla 0:1.

Rahvaliiga finaal peetakse A. Le Coq Arenal algusega kell 19.00. Võrreldes eelmiste aastatega, on sel korral finaalis kasutusel suluseis. Kohtumisest teeb otseülekande Soccernet.ee, sissepääs mängule on tasuta.

Lebo Ülesanne mängija Heimar Kalpus: «Kolm aastat tagasi jõudsime finaali ja võit jäi toomata. Nüüd aga toimub finaal rahvusstaadionil ja oleme valmis võidu võtma. Paar meest on välismaal või vigastatud ja mängult kõrvale jäämine on nende suur kahetsus. Osa tiimist ei ole kunagi suluseisureegliga mänginud, aga ollakse ülimalt erutatud ja valmis endast kõik andma. Nii see võit tuleb!»

Pärnu Sadama peatreener Sander Lember: «Pärnu Sadama eesmärk on algusest peale olnud üks - võita tiitleid. Me ärkame hommikul võitjatena ja samamoodi läheme õhtul magama. Me oleme juba tõestanud, et suudame oma eesmärke täita ning laupäeval tahame seda teha taaskord. Kui Sadamast väljub kalalaev, siis kajakad lendavad laevale järgi lootusega kilusid süüa. Kogu austuse juures vastase suhtes.»

Mängija Eero Eessaar: «Rõõm tõdeda, et oleme JK Pärnu Sadamaga jõudnud teist aastat järjest finaali ning meil on võimalus kaitsta eelmise aasta tiitlit. Teekond finaali kujunes oodatust raskemaks, kus oskuste ja kogemuste kõrval oli suur roll ka õnnel. Laupäeva õhtul läheme igat minutit väljakul nautima ja endast parimat andma, et karikas võita.»