Järelvaadatav: Tallinna Selver näitas Jelgavale hambaid ning teenis magusa võidu

Eesti klubi jaoks ei olnud algus just kõige parem, sest esimese kahe geimiga jäädi 0:2 kaotusseisu. Selveri peatreener Alessandro Piroli suutis meestele siiski sõnad peale lugeda ning kolmandas ja neljandas vaatuses toodi ennast 25:18, 25:19 tagasi veepinnale. Otsustavas geimis pealinlased ei vääratanud ning võitsid 17:15 ja kogu matš.

Selver alustas tänavust hooaega heade tulemustega - avamängus alistati Jekabpils 3:2, seejärel võideti Limbažit 3:1. Nüüd on tulnud aga kaks kaotust järjest, alguses 2:3 Saaremaale ning eile 0:3 RTU-le. Täna üritab Selver teha vigade paranduse ning Jelgava vastu taas võidusoonele saada.



Jelgava hooaeg on kulgenud Selveri omaga sarnaselt, kirjas on kaks võitu ja kaks kaotust. Eile kohtuti Pärnu Võrkpalliklubiga, kohtumine kaotati 1:3. Kui Jelgava suudab täna võita, siis tõusevad nad turniiritabelis Selverist mööda.