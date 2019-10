Hiilgus käeulatuses: FC Floral seisab ees oluline nädalavahetus

Vooru keskne kohtumine algab aga pühapäeval kell 15.00 Hiiu staadionil, kui Nõmme Kalju on võõrustamas FC Florat. Nagu öeldud, on Floral võimalik võidu korral juba kolm vooru enne hooaja lõppu tiitel kindlustada. Kindlasti ei soovi valitsev meister Kalju neile aga koduplatsil midagi lihtsalt anda, sest ka neil on palju kaalul, kui Levadia ja Paidega peetakse tihedat võitlust kohtadele 2-4. Kalju ja Flora senise hooaja omavahelistest mängudest on mõlemal meeskonnal kirjas üks võit, viimases omavahelises duellis augusti lõpus lepiti A. Le Coq Arenal 1701 pealtvaataja ees aga 1:1 viiki.