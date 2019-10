Eesti parim piljardimängija saavutas Euro-Tour etapil 3. koha

Juba veerandfinaalis oli Grabel selg vastu seina, kui eestlane pidi poolfinaali pääsuks tulema välja väga raskest 6:8 kaotusseisust. Ennastsalgavat mängu näidanud Grabel see ka õnnestus ning võiduga 9:8 portugallase Miguel Silva üle oli Eesti esindaja pääsenud poolfinaali.

Asja teeb eriliseks see, et üks etapp varem kohtusid poolfinaalis täpselt samad mehed. Tookord jäi seisuga 9:7 peale Grabe, kes pidi seejärel finaalis tunnistama 2:9 austerlase Mario He paremust.