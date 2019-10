Liverpooli raudmees: meil pole tiitliheitluses midagi kaotada

«Arvan, et meil pole midagi kaotada. City on meister ja nad peavad taaskord tiitlit kaitsma hakkama,» rääkis Hollandi rahvuskoondislane Sky Sportsile antud intervjuus. «Eelkõige tuleb olukorda nautida ning keskenduda õigetele asjadele, sest nii mitmedki võidud pole just kõige veenvama mänguga tulnud.»

28-aastase jalgpalluri sõnul ei tähenda praegune edu midagi, sest hooaeg on väga varajases faasis. «Meil on veel väga palju mänge ja praegu pole õige aeg lõpptulemusele mõelda, see poleks realistlik.»