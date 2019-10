Legendaarne Tiger Woods plaanib osaleda olümpamängudel

«Järgmine aasta on ilmselt minu ainuke võimalus seal osaleda. Ülejärgmisteks olümpiamängudeks olen ma juba 48-aastane ning sellises vanuses on tipus püsimine üpriski keeruline,» sõnas legend.

Tiitlite arvestuses on Woods paremuselt läbi aegade teine, teda edestab vaid rahvuskaaslane Jack Nicklaus.

«Külastasin OMi esimest korda 1984. aastal, kuid nüüd on mul võimalus olla üks osa seal osalevast koondisest. Kuna golf ei kuulunud pikalt kavasse, on see suur samm spordiala arengule ja selle harrastajatele,» lõpetas ameeriklane.