Osta ära: Kimi Räikkönenile kuulunud Audi pandi müüki

Hetkel müüb Räikköneni endist autot Soome meelelahutaja Mikko Koskivirta, kelle sõnul on tegu väga hea masinaga. «Olin seda autot ostes teadlik, et see kuulus enne Kimile. Sellist autot ei saa mitte kuskilt mujalt. See on parim auto, mis mul kunagi olnud on. Müün ainult sellepärast, et tahan vaheldust, kiitis Koskivirta vormelitähe endist sõidukit.