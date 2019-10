Ohhoo: Eesti iluuisutaja juhib hooaja maailma edetabelit!

Tõsi, kindlasti ei saa 16-aastast Kiibust veel pidada maailma parimaks uisutajaks ning ta hoiab edetabelis esikohta tänu asjaolule, et on konkurentidest rohkem võistelnud, ent tema punktisummad on sel sügisel tõusnud uuele, täiesti arvestatavale rahvusvahelisele tasemele.