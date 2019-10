Saksamaa väljaanne: Renault võidakse pettuse tõttu F1-sarjast välja heita

Nimelt seisneb Racing Pointi kahtlus selles, et Renault kasutab süsteemi, mille abil muutub pidurite jaotus auto juures automaatselt vastavalt sellele, millisel rajaosal ollakse. Selline asi on reeglitega keelatud, sest muutusi võivad teha vaid sõitjad ise oma roolil olevate nuppudega manuaalselt.

Väidetavalt sai Racing Point viimase etapi ajal sellise süsteemi kohta kinnitust ning seejärel saadeti teele ka protest. Renault ise on vaid kinnitanud, et nad on valmis oma kaitseks välja astuma.