Liverpooli Euroopa kuningaks aidanud jalgpallur sõlmis pika lepingu

«See on uskumatult hea tunne, et saan jätkata Liverpooli esindamist. Siin mängides jõuab kiirelt kohale, kui suure klubiga on reaalsuses tegemist,» sõnas Matip. «Lepingupikendus on minu jaoks suur tunnustus, sest see näitab, et olen senist tööd korralikult teinud.»